Italia e Turchia si affronteranno questa sera alle ore 21 nella gara inaugurale degli Europei. Euro 2020, alle 21:00 sarà Italia-Turchia: il messaggio sui social del Palermo Una competizione molto…
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Belgio, Hazard dubbioso: "Sto recuperando. Non mi sento ancora pronto"
L'Europeo della ripartenza prenderà il via questa sera. Euro2020, Croazia e Scozia non si inginocchieranno contro il razzismo. Il motivo Uno degli eventi più attesi dell'ultimo anno e mezzo, che…
L'Europeo prenderà il via questa sera alle ore 21. VIDEO Belgio, Mertens giura amore al Napoli: le parole di Dries dal ritiro Per gli italiani sarà un inizio sfavillante, con la gara inaugurale che…
Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato il momento. Euro 2020, alle 21:00 sarà Italia-Turchia: il messaggio sui social del Palermo Questa sera alle ore 21, la nazionale italiana di calcio scenderà…
Tegola per la Russia. Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Mostovoy è risultato positivo al Covid-19. Il classe '97, che ha lasciato il ritiro e non potrà prendere parte agli Europei, sarà…
Croazia e Scozia hanno annunciato che non eseguiranno il gesto del 'Black Lives Matter', l'inginocchiarsi contro il razzismo divenuto ormai consuetudine, prima delle loro partite di Euro2020. Ad…
VIDEO Italia, le immagini di "Casa Azzurri": dai Negramaro a Pierluigi Pardo
VIDEO Euro 2020, febbre da esordio: il ballo di Virginia Raggi sotto la pioggia
VIDEO Euro 2020, Turchia-Italia: scelte di Mancini e probabili formazioni
VIDEO Euro 2020, il programma del primo turno: orari e dove vedere i match in tv
L'Italia è pronta a esordire finalmente a Euro 2020. Milan, Calhanoglu sul futuro: “Rinnovo? Ho parlato con Maldini tre giorni fa” Gli Azzurri guidati dal commissario tecnico, Roberto Mancini, nella…
Giorgio Chiellini si prepara all'esordio a Euro 2020. Italia, Mancini: “E’ l’ora di dare soddisfazioni. Emozione? Spero di dormire” Il difensore della Juventus, in scadenza di contratto a fine giugno,…
Giorgio Chiellini si prepara all'esordio all'Europeo. Italia, Mancini: “E’ l’ora di dare soddisfazioni. Emozione? Spero di dormire” Il difensore della Juventus, in scadenza di contratto a fine giugno,…
Le dichiarazioni del ct azzurro, Roberto Mancini. A ventiquattro ore dall'esordio della Nazionale italiana di Roberto Mancini ad Euro 2020 contro la Turchia di Senol Gunes, il commissario tecnico…
Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis Enrique. A pochi giorni dall'esordio della "Roja" contro la Svezia, il commissario tecnico Luis Enrique, è intervenuto in…