Euro 2020, Mostovoy positivo al Covid-19: abbandona il ritiro della Russia 11 giugno 2021 - 12:44 11 giugno

Tegola per la Russia. Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Mostovoy è risultato positivo al Covid-19. Il classe '97, che ha lasciato il ritiro e non potrà prendere parte agli Europei, sarà…