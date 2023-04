Euro 2032, Abodi su Palermo esclusa dalla Figc: “Dieci stadi più uno coinvolti”

"Gli Europei 2032 che verranno assegnati a ottobre sono una grande opportunità. Sembrano fatti per noi, mancano nove anni". Inizia così Andrea Abodi , ministro per lo Sport e i giovani, intervenuto a Radio Anch'io sport. L'ex presidente della Lega B si è soffermato sulla candidatura dell'Italia a paese ospitante degli Europei del 2032.

Nelle scorse settimane, la FIGC ha presentato alla UEFA il dossier contenente le dieci città proposte per ospitare le gare della competizione. Tra le sedi è rimasta fuori Palermo e il "Renzo Barbera", motivo per cui non sono mancate le polemiche da parte di diverse personalità della Sicilia. Ecco le dichiarazioni di Abodi:

"I nostri tempi nel costruire gli stadi li sappiamo: dobbiamo cercare di semplificare la costituzione del comitato interministeriale proprio a supporto degli Europei e per rafforzare la candidatura. In più abbiamo costituito una cabina di regia sui dieci stadi più uno (Palermo) coinvolti per gli Europei. C'è lavoro da fare e non c'è tempo da perdere"