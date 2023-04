Euro 2032, Palermo fuori dalla lista delle città ospitanti: il motivo

Palermo non è tra le città candidate a ospitare le partite di calcio dell’Europeo 2032 . La FIGC ha consegnato il dossier definitivo con il quale l’Italia si candida ad ospitare l’edizione del torneo di calcio continentale. Una lista nella quale, tra le 10 città presenti, non figura Palermo . Sul capoluogo siciliano, la FIGC ha comunicato che la città “continuerà a essere coinvolta nell’iter a supporto della candidatura”.

Il motivo è da attribuire in primis alla mancanza dei requisiti Uefa dello stadio “Renzo Barbera”. L'impianto sportivo del capoluogo siciliano rientrerà comunque come possibile soluzione, qualora ci fossero problemi in almeno una delle strutture segnalate dalla FIGC.