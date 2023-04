Palermo esclusa da Euro2032, M5S: “Fatto grave, Governo a trazione nordista”

"L’esclusione di Palermo dalla lista delle dieci città italiane candidate dalla FIGC per ospitare il prossimo Europeo 2032 è un fatto molto grave, un'occasione mancata per la città e il suo indotto che avrebbe potuto beneficiare di un importante sviluppo economico e nuovi flussi turistici legati all’evento".

L’esponente dei cinquestelle ha commentato la scelta presa dalla FIGC in merito all’ esclusione di Palermo dagli stadi candidati per ospitare Euro 2032.

"Il fatto che, pur trovandoci a nove anni dalla manifestazione, lo stadio “Barbera” non sia stato inserito nell’elenco della FIGC - continuano i consiglieri M5S - la dice lunga su quello che Comune e Regione sono stati in grado di comunicare, in termini di visione a lungo termine, sulla valorizzazione dello stadio, delle infrastrutture e del territorio. Ridurre il tutto a una questione di mancata manutenzione dell'impianto è semplicemente una scusa rispetto all’assenza di idea di futuro e all’incapacità di fornire risposte adeguate alle richieste della FIGC”.