Serie A, Napoli-Cagliari: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Napoli e Cagliari si giocano tre punti importanti per i rispettivi obiettivi.

La sfida che vedrà affrontarsi partenopei e sardi potrebbe risultare dall’esito tutt’altro che scontato. La formazione allenata da Rino Gattuso sembra un rullo compressore nelle ultime giornate di Serie A, nelle quali ha dimostrato di poter far bene e ottenere successi preziosi contro qualsiasi avversario. I campani si trovano infatti al quarto posto della classifica e dovranno certamente rispondere alla vittoria del Milan, che grazie al 2-0 contro il Benevento si è riportato – seppur momentaneamente – al secondo posto.

Il Cagliari di Leonardo Semplici viene dall’incredibile serie di tre vittorie consecutive, con un morale alle stelle e che fa certamente da traino per conquistare una salvezza improbabile solo qualche giornata fa. Nel match del Diego Armando Maradona – in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A – entrambe le compagini cercheranno una vittoria che – per motivi diametralmente opposti legati alla classifica – sarà fondamentale per il finale di questa stagione.

Le maggiori agenzie di scommesse sportive – complice il momento stagionale – danno favorita la franchigia campana, con un 1.35 in favore del Napoli. I bookmakers, nonostante i tre successi consecutivi dei sardi, risultano estremamente sfavoriti con un 8.50 per una loro eventuale vittoria e con il pareggio che non va al di sotto del 5.00.

Di seguito le probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.