Napoli senti Guidolin: “Con Gattuso spero sia l’inizio di una nuova stagione. Ecco cosa mi sorprende di lui…”

Parola a Francesco Guidolin.

Dopo la gara vittoriosa del Napoli sul Sassuolo, con i partenopei che si sono imposti per due a uno grazie alla sfortunata autorete siglata da Pedro Obiang, l’ex allenatore dello Swansea City e attuale commentatore di Dazn ha analizzato le dinamiche della seconda gara dell’era Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. L’ex tecnico del Milan ha recentemente raccolto la pesante eredità di Carlo Ancelotti del club di proprietà di Aurelio De Laurentiis. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex allenatore di Udinese e Palermo ai microfoni di RadioKissKissNapoli: “Le vittorie fanno sempre molto bene, tutte le vittorie. Poi quelle ottenuto sul filo di lana hanno un sapore ancora più particolare. E poi andare in vacanza dopo uno straordinario risultato è sempre molto bello. Mi auguro per il Napoli che sia l’inizio di una nuova stagione. La squadra è forte, Gattuso ha dimostrato di essere un allenatore con idee e coraggio, oltre a temperamento e capacità di guida della squadra”, queste le parole di Francesco Guidolin.

