Calciomercato Napoli, intrigo Ghoulam: l’esterno algerino nel mirino del Marsiglia. La strategia di Giuntoli e Gattuso…

E’ tempo di cambiamenti in casa Napoli, in panchina come in campo.

Faouzi Ghoulam, terzino algerino alla sua settima stagione in maglia partenopea, da qualche anno a questa parte non sta vivendo un buon momento in termini di stato di forma e qualità delle prestazioni.Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Repubblica, complici i molteplici infortuni e il relativo scarso impiego, l’esterno attualmente in forza al club partenopeo in occasione della sessione di mercato invernale sarebbe pronto a fare le valigie direzione Marsiglia. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, campionato che lo ha valorizzato fortemente mettendone in mostra attitudini e peculiarità. Proprio il rendimento fornito da Ghoulam nel campionato francese aveva destato l’interesse dello stesso patron Aurelio De Laurentis che lo acquistò dal Saint-Etienne nel 2014 portandolo alla corte di Benitez. Giuntoli, di concerto con il suo staff di scouting si è già messi a lavoro per individuare il sostituto nel ruolo maggiormente funzionale al verbo calcistico di mister Gattuso. L’ex tecnico del Milan è alla ricerca di un esterno duttile capace di interpretare con egual padronanza sia il ruolo di quarto basso difensivo sia l’esterno alto di centrocampo.Altri ruoli oggetto di attenzione in sede di mercato da parte della dirigenza partenopea sono quelli di playmaker e attaccante esterno per ampliare la rosa di opzioni a disposizione del nuovo tecnico. In seguito alla cessione di Ghoulam il Napoli potrebbe andare a pescare proprio in casa Marsiglia, dove piacciono in particolare Morgan Sanson e Nemanja Radonjic, profili di qualità che a questo punto della stagione potrebbero davvero fare comodo ad una squadra che, negli ultimi due mesi, ha collezionato diverse delusioni in campionato dal punto dei vista dei risultati come del gioco. Permanenza a Castel Volturno in bilico per Faouzi Ghoulam , potrebbe dunque dire presto addio alla nostra Serie A.