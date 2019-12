Salisburgo, Farkas ed il dramma sfiorato: “Ho avuto un ictus poco prima della sfida di Champions League contro il Napoli. Potevo morire ma adesso…”

La rivelazione shock di Patrick Farkas.

Il difensore classe ’92 in forza al Salisburgo ha rivelato di aver avuto un ictus durante una sessione di allenamento che precedette la sfida di Champions League contro il Napoli. Il calciatore austriaco, di origini ungheresi, è improvvisamente collassato poco prima della trasferta contro i partenopei nel corso di una normale sessione di allenamento in vista del match del San Paolo. Il malore accusato aveva consigliato al ragazzo, di concerto con i medici del club, di fermarsi per un periodo indeterminato dall’attività agonistica al fine di approfondire origine e causa del problema di salute. Il giovane esterno del club austriaco, in seguito ai vari accertamenti del caso, ha scoperto di essere stato vittima di un ictus che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua vita o causargli comunque conseguenze molto serie. Le sue parole attraverso i canali ufficiali della società biancorossa.

“Non ho niente da nascondere, tutti devono sapere cosa mi è successo. Ho avuto un ictus e avevo un coagulo di sangue nel cervello. Non mi ricordo quasi nulla di quel momento, pensavo che sarei potuto morire perché per venti minuti sono rimasto immobile per terra. In seguito le cose sono andate per il meglio grazie alle cure mediche ricevute, nei prossimi giorni infatti potrei riprendere gli allenamenti che ho stoppato da qualche tempo. Voglio dimenticare definitivamente questa storia, dopo una lunga ricerca non ho trovato nessun caso simile al mio. Se qualcuno si fosse mai trovato in una situazione del genere lo pregherei di contattarmi così da poterlo aiutare”.

