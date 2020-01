Napoli, parla Ospina: “A un portiere capita di sbagliare, la squadra sta reagendo. Champions? Ci crediamo”

David Ospina si riprende il Napoli.

L’errore più che banale commesso durante la sfida persa per 1-0 dai partenopei in casa della Lazio ha condannato l’estremo difensore colombiano che non si è però arreso all’evidenza. Il portiere sudamericano si è infatti parzialmente redento nel corso del match di Coppa Italia vinto per 2-0 dai suoi contro il Perugia, quando si è reso protagonista con il rigore parato a Iemmello.Lo stesso Ospina, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prima parte di stagione.

“Il ruolo del portiere è speciale, a volte puoi essere il colpevole, altre essere l’eroe. L’importante è restare con i piedi per terra e lavorare al meglio. Stiamo facendo le cose bene, la squadra ha fiducia e anche contro la Lazio abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare su questa strada e tornare a vincere le partite. Con le vittorie sarà anche più facile lavorare. Vogliamo fare tanti punti, il prossimo ciclo di partite sarà molto difficile ma siamo una grande squadra con grandissimi giocatori. Da ragazzo giocavo attaccante, mi è sempre piaciuto giocare con i piedi e questo mi ha aiutato molto anche per avere un certo tipo di caratteristiche come portiere. Meret è un ragazzo stupendo, mi piace lavorare con lui e con Karnezis. Ci sono tanti portieri interessantissimi in Italia, Alex può diventare fortissimo. Donnarumma e Sirigu sono molto bravi, l’Italia è a posto. Champions League? Ci dobbiamo credere, ci sono 19 partite e ci sono tanti punti a disposizione per recuperare terreno. Dobbiamo pensare solo alla Fiorentina, una squadra forte. Però giochiamo in casa e vogliamo vincere”.

