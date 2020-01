Inter, Barella: “I nerazzurri mi hanno voluto tanto, devo ripagare la fiducia. Conte? Ecco come mi ha cambiato”

Nicolò Barella analizza la prima parte di stagione vissuta con la maglia dell’Inter.

Il centrocampista nerazzurro è tornato in campo dopo alcuni acciacchi che lo hanno costretto a restare fuori dal terreno di gioco per qualche tempo. Il talento sardo, ai microfoni di Sky Sport, ha ripercorso il suo approdo al club guidato da Antonio Conte e detto la sua in merito al momento vissuto.

“L’Inter mi ha voluto tanto e cerco di fare di tutto per ripagare la fiducia. C’è stato l’infortunio nel mezzo ma sono cose che succedono, voglio fare anche l’in bocca al lupo a Zaniolo. Conte? Sicuramente mi ha aiutato molto nella fase tattica e nelle posizioni da tenere in campo. Quello che mi rimproveravano era il fatto di farmi guidare dall’istinto. Conte ti tira fuori il 110%”.

