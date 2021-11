Napoli, l’ex Palermo Aziz Toure e il post con Fabián Ruiz, Mário Rui e Juan Jesus

Il post pubblicato su Instagram dall'ex calciatore del Palermo, Aziz Toure, attualmente in forza al Napoli

L'ex centrocampista del Palermo , Aziz Toure , ha pubblicato su Instagram una foto in cui è stato immortalato in compagnia di alcuni calciatori della prima squadra del Napoli , tra cui Fabián Ruiz , Mário Rui e Juan Jesus . Il classe 2002 - oltre a ben figurare con la Primavera partenopea - sta avendo la possibilità di svolgere diversi allenamenti con la compagine targata Luciano Spalletti che nutre legittime ambizioni di vertice nel massimo campionato italiano.

Mini torneo vinto in quel di Castel Volturno e foto di rito per immortalare un momento goliardico ma, allo stesso tempo, molto formativo per il giovane Aziz che va affacciandosi con passione e grande determinazione al calcio dei grandi. Di seguito, il post in questione pubblicato dallo stesso Toure attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale.