Napoli, Garcia: “Post Fiorentina offensivo, ora conosco i nemici. De Laurentiis…”

“Sono sereno e tranquillo. Ma se rispondo con carattere non dite che sono nervoso. Il dopo Fiorentina è stato offensivo per me. Ringrazio i giornalisti e i tifosi che mi hanno sostenuto. Ho trovato la vicenda sproporzionata. Diciamo che adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici. Io prendo le mie responsabilità sui risultati. Sono deluso: avere un atteggiamento collaborativo nei vostri confronti non so se paga. Quello che conta è che ho avuto il sostegno dei miei dirigenti e del mio presidente. Questa rosa è costruita su tre punte centrali. Dunque con Raspadori abbiamo risorse importanti. La cosa che mi rende tranquillo è che con Giovanni Simeone e Giacomo ho soluzioni competitive perché sono diversi come caratteristiche. A centrocampo abbiamo preso Cajuste come alternativa da regista o da mezzala. E dunque ci può dare ottime risposte. Dobbiamo essere bravi anche senza palla. Ma il Verona è squadra complicata da affrontare. Per me c’è una striscia che comincia nel secondo tempo di Genova è dura fino al Real. Nel frattempo abbiamo migliorato alcune cose, e per esempio sui calci piazzati i risultati cominciano ad arrivare. Certo i ragazzi hanno da smaltire la stanchezza delle nazionali, ma a parte Osimhen sono tutti a disposizione, compreso Olivera, che è rientrato oggi. Mi aspetto l’atteggiamento giusto di tutti. Vogliamo vincere a tutti i costi a Verona”.