Napoli, De Laurentiis sfiducia Garcia: spunta Marcelo Gallardo, l’ex River Plate…

I momentanei flop (in termini di rendimento) di Anguissa , Lobotka e Raspadori con prestazioni al di sotto delle aspettative, le difficoltà palesi di Osimhen e Kvara in zona gol, le lacune sul piano del gioco e della proposta offensiva palesate dagli uomini di Rudi Garcia . La mancanza di solidità difensiva e l'emarginazione dal progetto di un profilo cardine come Mario Rui . Tutte situazioni ascrivibili con il colore rosso al lavoro profuso - in modo insufficiente - dall'allenatore francese. Oggi principale imputato per il crollo di quel Napoli magico, costruito da Spalletti e Giuntoli .

Il ciclo Garcia sembra già al capolinea e il tecnico transalpino non pare più in sintonia con l'universo azzurro. De Laurentiis riflette e valuta, mentre fiancheggia il mister in allenamento. Antonio Conte - nome top libero - ha detto di no, ma ci sono altri profili graditi (meno quotati). Igor Tudor, in estate ha saluto il Marsiglia dopo aver allenato l'Hellas Verona ed esser stato vice di Pirlo alla Juventus durante il mandato in panchina del Campione del Mondo a Germania 2006 è libero, ma è seguito dal Besiktas. Concreta anche l'opzione Marcelo Gallardo, autore di uno splendido lavoro alla guida del River Plate. A rivelarlo è l'emittente televisiva Canal 26 che ha inoltre sottolineato come il tecnico argentino ha già rifiutato l'offerta di altre sei squadre tra cui quella del Siviglia.