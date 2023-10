Juventus, l’ex Conte: “Ricordo più bello la Champions League. Futuro e Napoli…”

Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e del Tottenham, attualmente svincolato, è un'idea del Napoli come possibile erede di Rudi Garcia, sempre più in bilico. Presente all'evento per i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli, Antonio Conte, ex calciatore e allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto fatica a carburare, ora ci stiamo divertendo. Abbiamo un grandissimo allenatore (Platini ndr) che saprà cosa fare. La famiglia Agnelli ha un legame indissolubile con la Juventus. Va detto grazie a loro per quello che hanno creato. I tifosi sono sempre contenti e soddisfatti. Ci sono compagni di squadra stasera che sono miei ex calciatori. Bello ritrovare tutti."