Napoli, Foschi: “Andrei avanti con Garcia. De Laurentiis sa gestire, calcio cambiato”

Inizio di stagione complicato per il Napoli campione d'Italia. Nella sessione estiva del calciomercato, i partenopei si sono separati dal loro condottiero, Luciano Spalletti, che ha riportato lo scudetto in Campania dopo trentatrè anni. Dopo una scelta accurata, non lasciando dietro alcun particolare, la società ha deciso di nominare come nuovo tecnico Rudi Garcia, proveniente dall'esperienza in Arabia Saudita, e anche ex Roma. De Laurentis è riuscito anche a tenere i pezzi pregiati della squadra su tutti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma ha dovuto cedere Kim Min Jae, roccioso difensore centrale acquistato l'estate precedente come sostituto di Koulibaly. In queste prime uscite stagionali, la formazione azzurra sta facendo enorme difficoltà. In campionato quinto posto con quattordici punti conquistati ma ben sette punti di distanza dalla vetta occupata dal Milan, molti punti considerando le ambizioni. In Champions League una vittoria, ottenuta all'ultimo e per giunto con un autogol contro il Braga e poi la sconfitta interna contro il Real Madrid, nella forse miglior prestazione stagionale del Napoli. L'operato del tecnico francese non sta facendo felici il presidente e tutto l'ambiente.