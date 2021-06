Napoli, Fabian Ruiz: “Ambientarmi non fu semplice, ricordo ancora i primi mesi”

Il Napoli ha deciso di ripartire da Luciano Spalletti.

Il club azzurro dopo aver mancato per un soffio la qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha deciso di non confermare Rino Gattuso e puntare sull’esperienza dell’ex Roma. I partenopei dovranno ripartire da zero nella prossima stagione, ma sanno di poter contare su diversi elementi di qualità assoluta tra i quali spicca Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ex Betis Siviglia, nel corso dell’intervista concessa ad As a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Quando mi sono trasferito a Napoli ho dovuto cambiare tutto: lingua, paese, cultura, calcio. Ma si impara sempre. I primi mesi li trascorsi male a causa della lingua e del fatto che fossi solo, ma con l’aiuto del club, dei compagni di squadra e della famiglia mi sono adattato facilmente e ho potuto imparare rapidamente”.

