DAZN, svelati i nuovi prezzi: ecco quanto costerà vedere la Serie A

I nuovi costi di DAZN, che trasmetterà tutte le partite della Serie A, a partire dal campionato 2021-2022.

A partire dalla prossima stagione, e per le successive due, DAZN trasmetterà tutte le gare del campionato di Serie A, 7 delle quali in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Una novità importante per la piattaforma streaming, che offrirà anche aggiornamenti riguardo al prezzo dell’abbonamento da sottoscrivere per potersi godere il prossimo campionato e non solo.

Fino al 1 luglio il prezzo di DAZN è di 9,99 euro al mese, ma il costo dell’abbonamento è destinato ad aumentare per la prossima stagione. A partire dal 1 luglio, infatti, cambia la proposta di DAZN, che propone un’offerta più ampia e un abbonamento più caro. Oltre alla Serie A infatti, DAZN consentirà ai propri clienti di godere anche dello spettacolo della Liga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e l’MLS (il massimo campionato del Soccer americano). All’interno dell’offerta, anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD che trasmetteranno le Olimpiadi di Tokyo.

IL NUOVO PREZZO – Dal 1 luglio la proposta completa di DAZN avrà un prezzo fisso di 29,99 euro al mese. Per i nuovi abbonati dall’1 al 28 luglio invece, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Chi è già abbonato invece, pagherà 19.99 euro al mese da settembre per 12 mesi e i due mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti da DAZN. La piattaforma streaming, come di consueto, consente comunque di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza preoccuparsi di eventuali costi aggiuntivi e senza la restituzione degli sconti fruiti.

COSA COMPRENDE L’ABBONAMENTO – L’offerta completa aumenta dunque di 20 euro rispetto al precedente costo dell’abbonamento, ma sono previste comunque offerte e sconti per vecchi e nuovi abbonati. DAZN, oltre alla Serie A, garantirà ai suoi abbonati anche l’offerta multisport completa che prevede il Mondiale di MotoGP, Moto2 e Moto3, ma anche NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. In aggiunta, anche i canali tematici di Inter e Milan che arricchiscono ulteriormente il pacchetto sport di DAZN.