Sconcerti sentenzia: “Nazionale? Il più interessante è Berardi”. Su Sarri-Lazio e Spalletti-Napoli…

Le dichiarazioni del noto giornalista ed opinionista Mario Sconcerti.

Con i giochi ormai chiusi per quanto concerne il campionato di Serie A e la Finale di Champions League che ha visto il trionfo del Chelsea di Thomas Tuchel, nella sessantaseiesima edizione sotto le stelle del “do Dragao” di Oporto, il direttore di TMW Radio Mario Sconcerti – nel corso del format radiofonico Maracanà – ha detto la sua sulle tematiche del giorno, con un occhio anche alla Nazionale italiana di Roberto Mancini ed al valzer di allenatori nel massimo campionato italiano.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – “Non è stata bella da un punto di vista tecnico, non c’è stato un tiro in porta, ma intensa. Non c’è stato tiki-taka o costruzione dal basso, ma sono due squadre che si sono aggredite a vicenda. Si sono visti altri tipi di numero 10, che non hanno bisogno di dribblare gli avversari ma si fanno trovare liberi dove serve”.

NAZIONALE – “Qualcuno in Nazionale come Foden o Havertz? Non lo vedo. Abbiamo ottimi giocatori a centrocampo, ma caratteristiche simili no. Il più interessante è Berardi. Può giocare anche al posto di Chiesa, segna anche di più dello juventino e partecipa anche di più alla manovra. Chiesa può essere risolutivo nell’ultima mezz’ora”.

I DUBBI DI MANCINI – “Molto dipenderà da Sensi, che è l’altro regista. E questo conferma che Mancini la allena come se fosse un club e non guarda ai risultati del campionato. Sensi non ha giocato e non solo lo ha convocato ma aspetta fino all’ultimo giorno. Sta gestendo la Nazionale come una sua squadra”.

OBIETTIVO MINIMO – “Almeno la semifinale, ma ci sono 5-6 squadre sullo stesso piano. Veniamo da tante partite con avversari di seconda fascia. Ultimamente non ho vista una bella Nazionale, l’ho rivista lenta. Jorginho al momento però è il miglior play in Europa. Per tante partite la caratteristica è stata la transizione rapida, nelle ultime partite ho visto una squadra lenta e un po’ sconclusionata. Si sono materializzati improvvisamente dei limiti. Ora vedremo cosa porterà un torneo così importante”.

SARRI ALLA LAZIO – “Fa sempre un grande affare chi prende Sarri. E lo fa anche lui. A Sarri interessa il progetto tecnico e la Lazio ce l’ha. Lotito poi è uno che protegge i suoi allenatori. Ricominciare dalla Lazio è molto meglio. Per lui è fondamentale un regista e i biancocelesti ce l’hanno. Sarri alla Lazio potrebbe essere un rilancio. Con Mourinho e Sarri a Roma si avrebbe un grande calcio”.

SPALLETTI E IL NAPOLI – “Vedremo come reagirà Spalletti, che spesso non è padrone della piazza. Ma è un problema di tanti, sarà un problema anche per Mourinho e Sarri”.