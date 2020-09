Monza, gli auguri a Berlusconi: “Lo aspettiamo allo stadio per vivere la stagione del grande sogno”

Silvio Berlusconi oggi compie 84 anni.

A fare gli auguri all’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che ex presidente del Milan, è il Monza, ovvero la squadra di cui è attualmente il patron: “Tanti auguri al Presidentissimo del Monza da tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all’U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!“. Questo il messaggio di auguri da parte del suo club.

L’augurio fa riferimento anche al suo stato di salute. Infatti, Silvio Berlusconi, è ancora positivo al Covid-19, per tale ragione non ha potuto assistere venerdì scorso alla partita contro la SPAL. Sfida di esordio del Monza in Serie B, terminata con il riusltato finale di 0-0. Questa sera un nuovo appuntamento per la squadra guidata da Cristian Brocchi, contro la Triestina, ma per il secondo turno di Coppa Italia. Obiettivo dei biancorossi quest’anno è la promozione diretta in Serie A.

