Il Modena si è fermato al decimo posto in Serie B - totalizzando 48 punti in 38 giornate di campionato ed è arrivato a sola una lunghezze dall'ottavo posto occupato dal Venezia di Paolo Venezia . Dunque, una salvezza praticamente archiviata da tempo per la formazione guidata da Attilio Tesser , neopromossa in cadetteria dopo il trionfo nel girone B di Lega Pro dello scorso anno.

L'allenatore veneto, con questi risultati si è stracciato di dosso gli ultimi brandelli di un'etichetta, riduttiva e superficiale: quella di tecnico da Serie C. Nonostante ciò, la società canarina ha deciso di cambiare pelle in vista della prossima stagione. Il contratto in scadenza a giugno 2024 di Tesser non ha spaventato il club emiliano, che adesso dovrà sostituirlo con un altro grande nome per la categoria. Questo il comunicato ufficiale della società canarina: