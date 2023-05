Modena, Inzaghi tra i candidati per la panchina: Tesser indirizzato verso la Serie C

Il Modena, in vista del prossimo campionato di Serie B, starebbe pensando a Filippo Inzaghi in caso di addio di Attilio Tesser

Il Modena è attualmente tredicesimo in Serie B - ha totalizzato 45 punti in 37 giornate di campionato e dista solo tre lunghezze dall'ottavo posto occupato dal Palermo di Eugenio Corini. Dunque, una salvezza praticamente archiviata da tempo per la formazione guidata da Attilio Tesser, neopromossa in cadetteria dopo il trionfo nel girone B di Lega Pro dello scorso anno.

L'allenatore veneto, con questi risultati si è stracciato di dosso gli ultimi brandelli di un'etichetta, riduttiva e superficiale: quella di tecnico da Serie C. Nonostante ciò, la società canarina sembra essere intenzionata a cambiare pelle in vista della prossima stagione. Il contratto in scadenza a giugno 2024 di Tesser non spaventa il club emiliano, pronto a sostituirlo con un altro grande nome per la categoria.

FILIPPO INZAGHI L'ex allenatore di Milan, Venezia e Bologna tra le altre, dopo aver portato il Benevento in Serie A, ha rimediato un immeritato esonero a Brescia nell'annata precedente a questa, prima di accettare la proposta triennale della Reggina in estate. Con un accordo del genere, l'attuale allenatore dei calabresi non dovrebbe essere in discussione, ma l'incontro previsto tra Inzaghi e la dirigenza, al termine della corrente stagione agonistica non lascia positivi presagi.

Il mister nativo di Piacenza ha comunque raccolto importanti risultati nella sua esperienza a tinte granata: 52 punti in 37 giornate, di cui cinque rimossi dalla penalizzazione. Quindi, senza quest'ultima sarebbero stati playoff certi per Fabbian e compagni. Molto passa dall'ultimo turno del torneo cadetto, nel quale la Reggina affronterà l'Ascoli venerdì 19 maggio. Per poi restare in attesa dei risultati dagli altri campi.

L'indiscrezione — Secondo quanto riportato da Tuttosport - Spal, Triestina e Vicenza - sono interessate ad Attilio Tesser in vista del prossimo campionato di Lega Pro. In questo caso, il primo nome sul taccuino della dirigenza del Modena sarebbe proprio Filippo Inzaghi. Uno dei tecnici migliori per la Serie B, che starebbe pensando di separarsi dal club di Reggio Calabria. Si resta in attesa di aggiornamenti.