Trento, Tedino: “L’amichevole con il Milan è motivo d’orgoglio. Sarà un momento…”

Dopo il Palermo, il Trento affronterà in amichevole anche il Milan che martedì ha alzato il trofeo Berlusconi. Il tecnico Bruno Tedino non nasconde l'emozione.

Il Trento di Bruno Tedino si prepara ad affrontare la prossima stagione di Serie C, inserito nel Girone A. Terza annata consecutiva in Lega Pro per i gialloblu, dopo due salvezze consecutive quasi al cardiopalma. Dopo la sconfitta per 0-3 contro il suo ex Palermo, Tedino prepara l'amichevole di lusso contro il Milan in programma questo mercoledì alle 18.00 a Milanello. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da tuttoc.com: