Serie A, il c.t. Mancini: “Il Milan come la mia Italia. Euro 2021? Porte aperte per lo Schillaci di turno, Donnarumma più forte al mondo”

Roberto Mancini si sbilancia sul campionato di Serie A.

Il commissario tecnico dell’Italia, nel corso dell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla stagione del Milan. Lo stesso ct si è altresì soffermato sulle convocazioni in vista dell’Europeo 2021 e sulla possibile presenza di Nicolò Zaniolo.

“Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata. Balotelli? Io non chiudo mai le porte, ma per Mario è difficile. Destro? Stesso discorso. Porte aperte per lo Schillaci di turno, ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, che sta crescendo, sono più avanti nelle gerarchie. Kean sta facendo molto bene a Parigi. Milan? Qualche giocatore d’esperienza e tanti giovani di qualità. Entusiasmo, empatia contagiosa, principi di gioco coraggiosi, lunga imbattibilità… Sì, ci assomigliamo. Calabria? Anche da noi ha fatto bene l’ultima volta. Ha talento, personalità e determinazione. Un ragazzo a posto. Tonali fa fatica? Normale. È molto giovane. È arrivato presto in un grande club e ha bisogno di tempo per adattarsi. Un po’ come accaduto a Romagnoli. Ma nelle ultime uscite Tonali ha fatto molto meglio. È cresciuto anche Romagnoli. Potranno essere utili anche in azzurro. E Poi Gigio: oggi Donnarumma è il più forte portiere al mondo”.