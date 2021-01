Milan, Ibrahimovic a 360°: “Mi sento leader, ancora non abbiamo vinto niente. Donnarumma? Il migliore al mondo”

Zlatan Ibrahimovic sempre più leader incontrastato del Milan.

Chelsea, Lampard raffredda la pista Tomori-Milan: “Può partire a una sola condizione”

L’attaccante svedese si è trasformato nel corso dei mesi in un vero e proprio punto fermo ed elemento imprescindibile dei rossoneri di Stefano Pioli. Il centravanti scandinavo, nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Corriere dello Sport’, ha trattato diversi temi: dalla lotta scudetto all’esaltazione di Gigio Donnarumma.

“Mi sento un leader, io guido e la squadra mi segue. Nel 2020 ho trovato un Milan giovane e ambizioso, ci siamo tutti sacrificati e non è solo merito mio. Stiamo facendo grandi cose ma non abbiamo ancora vinto niente. C’è voglia di fare di più. Donnarumma? È il miglior portiere del mondo, ma a lui non lo dico. Deve sempre avere fame, è incredibile che uno come lui non abbia ancora giocato un minuto in Champions League. Pioli? Lui allena, io gioco. Mi chiede di fare delle cose, io eseguo. Un buon bilanciamento. L’anno scorso era in dubbio se il giorno dopo sarebbe rimasto al Milan, un altro tecnico se ne sarebbe andato. Lui invece ha continuato a lavorare sempre, mentalità da grande allenatore”.

Berlusconi, problemi cardiaci per l’ex patron del Milan: ricoverato d’urgenza in ospedale a Monaco