Milan, Ibrahimovic: “Chiellini un animale che ti dà la caccia, a Kalulu ho detto di togliere i guanti. CR7? Siamo simili”

Zlatan Ibrahimovic sempre più leader incontrastato del Milan.

L’attaccante svedese si è trasformato nel corso dei mesi in un vero e proprio punto fermo ed elemento imprescindibile dei rossoneri di Stefano Pioli. Il centravanti scandinavo, nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Corriere dello Sport’, ha trattato diversi temi: dal dualismo con CR7 fino alla lotta scudetto.

Milan, Ibrahimovic a 360°: “Mi sento leader, ancora non abbiamo vinto niente. Donnarumma? Il migliore al mondo”

“Kalulu? Gli ho detto di togliersi i guanti quando ha debuttato. Un difensore con i guanti che timore può incutere? Mi piacciono i difensori che accettano i duelli duri. Maldini mi stimolava molto. Oggi dice che ero meno forte un tempo, ma non è che vincesse tutti i duelli. Adoro Chiellini, un animale che continua a darti la caccia. Obiettivi e CR7? È presto, manca tutto il ritorno più due partite. Inoltre è inutile porsi obiettivi, non lo faccio mai. Il secondo è il primo degli ultimi. Voglio cavare il meglio da me e dalla squadra, dare il massimo, anche negli allenamenti. Ciascuno di noi due vuole dare il massimo per la propria squadra ed essere il migliore. Chi poi lo sia davvero non siamo noi a doverlo giudicare”.