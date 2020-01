Milan-Torino, Pioli: “Sono contento, ma continuiamo a lavorare per migliorare. Piatek? Vi dico la mia”

Un successo per il Milan.

I rossoneri hanno battuto questa sera il Torino , staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove ad attenderli ci sarà la Juventus. Il risultato finale a San Siro, dopo i tempi supplementari, è stato di 4-2.

Il tecnico Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Ultimamente avevamo concesso qualcosa di troppo, questa sera no. Nel primo gol c’è stata una disattenzione, ma poi la squadra si è messa a posto. Oggi siamo stati compatti e abbiamo lavorato bene, sono molto contento sotto tutti gli aspetti. Quando si creano così tante occasioni da gol è normale concedere qualcosa in più. Abbiamo tanti buoni attaccanti ed è importante che la squadra sia equilibrata. Dobbiamo stare attenti. I giocatori in panchina sono una grande risorsa, perché danno un grande contributo da subentrati. Possiamo ancora diventare più efficaci. Piatek? Credo in tutti i miei giocatori, stanno lavorando bene. È normale che non possa avere una condizione ottimale per tutta la stagione. Il calo ci può stare. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo continuare a migliorare. In semifinale affronteremo la Juventus, non credo sia una squadra imbattibile e tutto dipenderà da noi. Ora testa al Verona, pensiamo gara per gara”.

