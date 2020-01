Milan-Torino, Romagnoli: “Bravi a crederci, vogliamo continuare così. Ora testa al Verona”

Il Milan conquista la semifinale di Coppa Italia.

La squadra di Stefano Pioli ha battuto il Torino a San Siro questa sera nel corso dei tempi supplementari della gara. Decisiva, in particolare, la doppietta messa a segno dal subentrato Hakan Calhanoglu, che ha ribaltato il risultato.

Il capitano rossonero Alessio Romagnoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, ha commentato il successo ottenuto: “È un risultato molto importante, siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Sembravamo in dominio del gioco, poi siamo andati sotto ma alla fine l’abbiamo vinta. Stiamo bene fisicamente, quando vinci hai molte più energie. Continuiamo a lavorare per il trend positivo, ora testa al Verona. Con la Juventus sarà una bella sfida, ma pensiamo partita per partita. C’è ancora tempo”.