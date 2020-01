Coppa Italia, Milan-Torino 4-2 d.t.s: Calhanoglu ribalta tutto, Bremer non basta. Rossoneri in semifinale

Il Milan vola in semifinale di Coppa Italia dopo avere battuto il Torino ai quarti.

Primo tempo intenso tra le mura di San Siro, con diverse occasioni da ambo le parti. Il Milan ha messo a segno la rete del vantaggio al 12′, grazie a una splendida azione creata a sinistra da Rebic. Il croato ha servito al centro Bonaventura, che ne ha approfittato dopo il mancato aggancio di Piatek e ha infilato in porta la sfera. Non manca, tuttavia, la reazione del Torino. I granata si sono mostrati subito offensivi in area avversaria e, alla mezz’ora, sono riusciti a realizzare il gol del pareggio. A firmare la rete dell’1-1 è Bremer, su assist di Verdi. A pochi istanti dall’intervallo Rebic era riuscito a riportare in avanti i suoi, insaccando il pallone dopo avere ricevuto il pallone da Piatek. Il controllo del polacco, però, è irregolare e il direttore di gara annulla tutto. I primi 45′ di gara si concludono sul pari.

Ritmi più bassi, invece, ad inizio ripresa. Entrambe le squadre, infatti, non vogliono rischiare troppo. Al 58′ prova a tornare a mostrarsi offensivo il Milan, che si porta in area avversaria con un cross di Castillejo. Il capitano Romagnoli stacca di testa, ma la palla termina alta. Entra anche Ibrahimovic tra le fila rossonere, ma non riesce a incidere più di tanto. Il Torino, invece, torna a mostrare i denti e al 71′ si porta in vantaggio. È ancora Bremer a punire la squadra di Stefano Pioli con un colpo di testa. Il tempo scorre e per i rossoneri non sembra esserci più speranza. Nei minuti di recupero, però, il neo-entrato Calhanoglu riporta i suoi in partita con un destro. La deviazione di Djidji impedisce a Sirigu di intervenire. È 2-2. Clamorosa, al 93′, l’occasione per Ibrahimovic. Lo svedese, servito da Leao, spreca un pallone d’oro a pochi passi dalla porta. La sfera si scaglia alta sopra la traversa dopo la sua zampata. Si andrà ai supplementari.

Il Milan, forte del gol conquistato nei minuti di recupero, parte subito forte. Grande occasione per Calhanoglu a cinque minuti dal fischio d’inizio dei tempi supplementari. Il turco tira un destro a botta sicura, ma Sirigu questa volta gli dice di no. Pochi istanti e arriva la risposta del Torino, che non intende mollare. Filtrante di Belotti verso i compagni, c’è De Silvestri pronto al tiro, ma salva tutto Donnarumma. Il Gallo stringe i denti nonostante qualche problema fisico. Protagonisti dei tempi supplementari, però, sono i due estremi difensori. Al 106’ si sblocca ancora il risultato in favore dei rossoneri. È Calhanoglu, man of the match, a mettere a segno il 3-2. Un siluro vincente col sinistro in contropiede dal limite dell’area in posizione defilata. Sirigu sfiora soltanto. Pochi istanti e la chiude Ibrahimovic, con un piattone destro indirizzato sul primo palo. Il Torino cade nel giro di due minuti, pagando forse un po’ di stanchezza e distrazione dopo il cambio di campo. La squadra di Stefano Pioli può gestire il resto della gara con tranquillità. Triplice fischio: a San Siro il match termina con il risultato di 4-2.

Il Milan conquista la semifinale di Coppa Italia, ad attenderlo nel doppio confronto ci sarà la Juventus.