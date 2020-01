Milan-Torino, Mazzarri: “Meritavamo di vincere, arbitraggio scandaloso. Mercato? Ecco cosa penso”

Torino fuori dalla Coppa Italia.

I granata sono stati battuti ai quarti di finale dal Milan ai tempi di supplementari. A San Siro il risultato finale è stato di 4-2: rimonta completata da Calhanoglu e Ibrahimovic.

Coppa Italia, Milan-Torino 4-2 d.t.s: Calhanoglu ribalta tutto, Bremer non basta. Rossoneri in semifinale

Il tecnico Walter Mazzarri, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Non era facile trovare la giusta concentrazione dopo la batosta di domenica. Abbiamo avuto paura soltanto per i primi cinque minuti, poi siamo andati bene. Avremmo meritato di vincerla. Questa sera hanno sbagliato tanto l’arbitro e il VAR, assurdo non dare l’espulsione di Rebic al 35’. Avremmo passato sicuramente il turno in undici contro dieci e se non ci fossero stati gli ultimi minuti. Il direttore di gara anche invertito alcuni falli nel finale. La mia squadra ha fatto una grande prestazione, meritavamo di vincere. Mercato? Siamo in emergenza totale, ma non è quello il problema. Abbiamo troppi infortunati e squalificati. Anche per questo avremmo potuto far meglio”.

