Milan, si avvicina il rinnovo di Calhanoglu: il turco è pronto ad accettare l’offerta dei rossoneri

Il Milan punta il rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Il contratto del fantasista turco scadrà a giugno 2021 e di conseguenza il club di Via Aldo Rossi si sta muovendo in modo concreto per non rischiare di perdere il proprio faro offensivo. La giornata odierna potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per il futuro dell’ex Bayer Leverkusen in rossonero, il suo procuratore è infatti a Milano e sta trattando con la società. Si prevede una fumata bianca, rispetto a qualche settimana fa infatti il clima sembra essere davvero più disteso. Al calciatore è stato offerto, stando a indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, una cifra pari a 4 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Si avvicina dunque il rinnovo delle promesse tra Calhanoglu e il Milan.

