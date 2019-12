Milan, Sconcerti: “Squadra senza carattere, Ibrahimovic darà carisma. Piatek? Vi dico la mia”

Zlatan Ibrahimovic torna in rossonero.

L’attaccante svedese è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, dopo dieci anni dall’addio. Il trentottenne, che in Italia ha vestito la maglia anche di Inter e Juventus, ha scelto di tornare a militare tra le fila del club di via Aldo Rossi. La squadra di Stefano Pioli naviga attualmente in acque torbide e l’esperienza dell’ex Manchester United dovrà essere utile a risollevare le sue sorti.

Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di “Maracanà”, ha detto la sua sul ritorno di Ibrahimovic ai rossoneri: “Non ci si deve aspettare un giocatore migliore di quello che conosciamo. Avrà delle difficoltà, ma la sua utilità non starà tanto sul gol ma sull’intervento in una squadra giovane. Il Milan è senza carattere e personalità, lui porta queste due cose. Dentro questa squadra non ci sono leader, Ibrahimovic è carismatico e può riuscire a fare da levatrice a questa personalità sonnolenta dei giocatori. Sarà certamente un aiuto importante. Piatek potrebbe andare in prestito, ma hanno sempre detto di no. Certo che con l’arrivo di Ibrahimovic, salta il polacco. E’ un peccato però, perché è l’unico attaccante di ruolo che ha il Milan. Ma si tratta di tirare avanti per 5-6 mesi e vedere cosa viene fuori”.

A proposito, invece, di un eventuale trasferimento di Krzysztof Piatek alla Fiorentina: “Non manca solo il centravanti alla Viola. Non credo che possa venire però, perché è un giocatore importante. Sarebbe un rinforzo importante per tutti”.

