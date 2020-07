Milan, Ibrahimovic confessa: “Volevano distruggermi, ma io sono Zlatan. Ho solo una cosa da dire”

Zlatan Ibrahimovic e il suo futuro.

L’attaccante svedese del Milan nell’ultimo periodo ha dimostrato di stare bene fisicamente e di avere ancora voglia di giocare ad alti livelli. L’ex centravanti dei Los Angeles Galaxy non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e , in attesa di capire quale maglia indosserà, ha lanciato un messaggio in merito proprio al suo futuro da calciatore. Il video è stato postato da Ibra sul proprio profilo instagram.

“Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo. E ora pensi che io sia finito. Per tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Perché io sono Zlatan Ibrahimovic, e mi sto solo riscaldando”.

