Monza, Brocchi: “Ibrahimovic? Non vorrei essere frainteso. Zlatan e il Milan…”

Christian Brocchi e il futuro del Monza.

I biancorossi hanno centrato la promozione in Serie B dopo un periodo di astinenza lungo diciannove anni sotto la gestione Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il tecnico del club brianzolo, nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Per la promozione in B c’è stata una grande soddisfazione, anche se non abbiamo potuto festeggiare, questo primo traguardo è una tappa che ci porta verso l’obiettivo della società e il sogno di tutti noi: la festa che non abbiamo fatto adesso, speriamo di farla in un futuro molto vicino. Guido un gruppo di ragazzi che hanno voglia di fare qualcosa di bello, era una squadra forte anche a livello tecnico, ma la differenza l’ha fatta la mentalità, per vincere serve un insieme di cose che qui ho visto: ci possiamo giocare le nostre carte anche in B, l’importante è ricreare un gruppo così. Mercato? Galliani cercherà di far qualcosa di importante, portando dentro giocatori che alzino ancora di più il livello. La squadra ha comunque un grande potenziale, non vogliamo snaturarci. Ibra? La società lo ama, io non posso dire di amarlo che sennò si fraintende, ma lo allenerei volentieri: però il dottor Galliani ha ripetuto più volte che siamo lontani da lui. Io se fossi il Milan lo terrei, per quello che dà tecnicamente e a livello di personalità, ha sgravato di tante situazioni anche dei suoi compagni che soffrivano la maglia del Milan. Pioli ha forse avuto delle difficoltà iniziali, ma come tutti coloro che prendono una squadra costruita da altri, ma ora sta facendo un grandissimo lavoro”.