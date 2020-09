Milan, Gazidis al veleno: “L’arrivo di Elliott ci impose di rinunciare all’Europa League”

Il Milan ha ricominciato la stagione con il piglio giusto superando per 2-0 il Bologna nella prima giornata di campionato.

Milan, Duarte positivo: negativo il resto del gruppo. I dettagli

I rossoneri hanno degli obiettivi ben precisi per quanto concerne questo campionato, come confermato dal CEO del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis. Il dirigente nel corso di una lunga intervista concessa a “The Athletic” ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Calciomercato Inter, Vecino può lasciare Milano: ipotesi Napoli per l’uruguaiano. E Asamoah…

“Non volevo che la nostra identificazione del giocatore fosse guidata dagli agenti. Volevo avere il giusto tipo di supporto e collaborazione per i nostri direttori e questo significava avere un’operazione di scouting di livello mondiale, in particolare concentrata sui giovani giocatori perché quello sarebbe stato il cuore della nostra strategia. Significava anche avere un’operazione analitica di livello mondiale che è sempre più ed estremamente importante. La posizione finanziaria era tale che alla fine abbiamo dovuto accettare l’esclusione dall’Europa. Tutti i soldi che stavamo perdendo erano principalmente riferiti agli stipendi dei giocatori e alle commissioni di trasferimento che erano molto alte e non si riflettevano nelle prestazioni della squadra. Questa è la grande sfida del calcio. Dobbiamo essere molto più efficienti nel modo in cui utilizziamo i soldi che abbiamo e dobbiamo migliorare le prestazioni della squadra”.

Milan, Calabria: “Aiutati dall’assenza di tifosi, ecco perchè. Europa League? Un errore sottovalutarla”