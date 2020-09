Milan, Duarte positivo: negativo il resto del gruppo. I dettagli

Nuovo caso di positività in Serie A.

Tegola per il Milan alla vigilia della sfida di Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt, valida per il terzo turno preliminare di Europa League che si giocherà a “San Siro” domani sera. Leo Duarte, infatti, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto in quarantena come da prassi. Il giocatore era entrato in campo al 72′ al posto di Kjaer nella prima gara di campionato contro il Bologna. I test a cui gli altri giocatori sono stati sottoposti sono risultati, invece, negativi.

Tutti gli elementi squadra, come da protocollo, dovranno sottoporsi a nuovo giro di accertamenti prima del match di Europa League di domani sera.