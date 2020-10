Milan, Brahim Diaz in forma smagliante: il talento spagnolo incanta anche in U21

Il Milan ha trovato il proprio gioiello che senza dubbio stupirà nel corso della stagione.

I rossoneri si godono le prestazioni esaltanti di Brahim Diaz che si è già fatto conoscere in campionato per la rete segnata in casa del Crotone e le giocate importanti contro lo Spezia. Lo spagnolo cresciuto con la casacca del Real Madrid cucita addosso continua il suo periodo d’oro confermandosi anche in nazionale U21 dove ha messo a segno una doppietta nella gara che la sua Spagna ha vinto proprio con il punteggio di 2-0.

