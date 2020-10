Milan, nuovi tamponi per squadra e staff: Duarte e Ibra ancora positivi

Nuovo giro di tamponi in casa Milan.

Brutte notizie per i rossoneri: costretti a fare ancora i conti con l‘assenza di Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte. I giocatori, in quarantena perchè risultati positivi lo scorso 24 settembre, risulterebbero ancora gli unici due contagiati dopo l’ultimo giro di tamponi.

“Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, pessima idea“, il commento a caldo dell’attaccante oggi costretto ad attendere un doppio tampone negativo prima di tornare in campo. In virtù del risultato dell’ultimo test effettuati a squadra e staff, appare sempre meno probabile che i due giocatori possano prendere parte al derby della Madonnina in programma il 17 ottobre alle 18:00. Anche in occasione della sfida contro l’Inter, per Pioli, si prospetta dunque un nuovo cambio modulo.