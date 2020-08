Milan, Bonaventura sbotta: “Potevo ancora dare tanto, forse lo stile rossonero non è più lo stesso”

Giacomo ‘Jack’ Bonaventura non nasconde che avrebbe voluto continuare la propria esperienza al Milan.

Calciomercato Milan, Deulofeu chiama i rossoneri: lo spagnolo pronto a tornare

L’ex centrocampista rossonero è convinto che l’infortunio subito al legamento crociato abbia inciso negativamente sul prosieguo della sua carriera al club di Via Aldo Rossi. Il calciatore, in attesa di accasarsi in un altro club di A, ha rilasciato una corposa intervista al settimanale SportWeek. Nelle sue parole un po’ di rammarico e anche un pizzico di polemica.

VIDEO Inter, appartamento extralusso a Milano per Messi: ecco dove nasce la suggestione dell’estate nerazzurra

“Potevo ancora dare tanto ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto tutto. Mi dispiace non aver avuto lo stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro.Invece, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Ogni volta ricominci daccapo e questo ti fa perdere un sacco di tempo. Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo.Ci sono state mezze parole, niente di più. Forse è cambiato lo stile Milan, ma ho avuto la sensazione che nei miei confronti non ci fosse la considerazione di cui godevo prima dell’infortunio”.

Liverpool, Klopp confessa: “Ho bisogno di un anno di riposo. Champions League? Ho la mia idea”