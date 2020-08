Liverpool, Klopp confessa: “Ho bisogno di un anno di riposo. Champions League? Ho la mia idea”

“Al termine dell’accordo mi prenderò un anno di riposo”.

VIDEO Liverpool, Henderson eletto giocatore dell’anno, Klopp: “Premio meritato”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, riflette così sul proprio futuro in panchina Reds nonostante il recente prolungamento contrattuale siglato fino al 2024. Dopo la lunga esperienza tra le fila del Borussia Dortmund, Klopp ha aperto il suo ciclo in Inghilterra nel 2015 collezionando diversi titoli nazionali e internazionali. A quattro anni dalla scadenza del suo accordo con i Reds, dunque, l’allenatore classe ’67 ha voluto chiarire i suoi progetti: “Prima o poi mi chiederò se mi manca il calcio o meno. Ad ogni modo so già che mi mancherà la tensione prima della partita”.

VIDEO Lione, Champions League e Coronavirus: gioia sfrenata e assembramenti, niente norme anti Covid-19 dopo il trionfo sul City…

Il manager del Liverpool ha comunque ammesso che il ciclo vincente del club non è finito, anzi sarebbe appena cominciato: “Con il Liverpool abbiamo appena cominciato a vincere e vogliamo conquistare molti altri titoli”. In ultima analisi Klopp ha dedicato una battuta ad una possibile finale di Champions League tra due squadre tedesche, Bayern Monaco e Lipsia: “Un derby tra Bayern e Lipsia in finale? E perché no? Il Bayern è in una forma incredibile e anche il Lipsia ha fatto benissimo nei quarti contro l’Atletico Madrid”.

Lione-Bayern Monaco, Boateng: “Il 7-1 al Brasile un’altra gara, vi racconto il match contro il Barcellona”