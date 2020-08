Lione-Bayern Monaco, Boateng: “Il 7-1 al Brasile un’altra gara, vi racconto il match contro il Barcellona”

Le dichiarazioni di Jerome Boateng in seguito alla larga vittoria in Champions League contro il Barcellona.

Il difensore centrale tedesco – campione del mondo nel 2014 – è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla semifinale contro i francesi del Lione. Il calciatore classe ’88 ha voluto riportare alla memoria il 7-1 con il quale la Germania schiantò il Brasile durante il campionato del mondo di sei anni fa, paragonando quel successo alla recente clamorosa vittoria per 8-2 inflitta ai blaugrana: “Credo che le due partite siano state diverse. Quella giocata nel mondiale contro il Brasile è stata un’altra gara. Non abbiamo avuto lo stesso controllo rispetto alla partita contro il Barcellona”.

“Tatticamente è stata una gara diversa”, ha voluto affermare a gran voce Boateng, che in un secondo momento ha continuato ad analizzare la gara disputata all’Estàdio Da Luz di Lisbona: “Il Barcellona è stato forte nei primi 20-30 minuti e ha avuto le sue occasioni. Ma poi siamo cresciuti e siamo diventati aggressivi, mettendoli sotto pressione senza farli respirare. Posso comunque affermare con certezza che vincere quella semifinale ci diede molta sicurezza per il proseguo”.

