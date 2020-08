Calciomercato Milan, Deulofeu chiama i rossoneri: lo spagnolo pronto a tornare

Il Milan e Gerard Deulofeu potrebbero nuovamente incrociare le proprie strade.

Barcellona, l’ex Deulofeu al veleno: “Disinteressato ai blaugrana, Koeman non mi ha dato nulla”. E sul Milan…

Il calciatore spagnolo dell’ultima stagione ha vestito la maglia del Watford che ha concluso la Premier League con un’amara retrocessione proprio all’ultima giornata. Il funambolo iberico ha già vissuto l’esperienza in rossonero nella quale ha totalizzato 17 presenze e mettendo a segno 4 reti, si parla del 2017. Il classe ’94, come rivela Tuttosport, avrebbe voglia di tornare in Serie A per indossare nuovamente la maglia del Milan; a confermarlo anche le parole dello stesso Deulofeu rilasciate nel giorni scorsi al El Transistor.

“Il Milan è un’opzione per il futuro. A Milano sono stato molto bene e ho trascorso sei mesi fantastici, è lì che è nata mia figlia”. I rossoneri però non sono l’unica pista per Deulofeu: “Ci sono altre opzioni anche in Spagna e in Premier League, ma la priorità è quella di trovare un accordo per lasciare il Watford”.