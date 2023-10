Genoa-Milan 0-1, finale show a Marassi: Pulisic gol, rosso Maignan e Giroud in porta

Il Milan soffre e non brilla contro un quadrato e gladiatorio Genoa. La squadra di Pioli riesce comunque ad acciuffare i tre punti nel in extremis grazie al gol di Pulisic ed all'inedita versione di Olivier Giroud, reiventatosi portiere dopo l'espulsione di Maignan, con Pioli che aveva esaurito i cambi. Turnover per il tecnico dei rossoneri, Leao e Giroud partono dalla panchina, Chukwueze e Okafor partono nell'undici titolare ma non incidono. Gara intensa e dalla pronunciata vis agonistica, buon ritmo me pochissime occasioni da rete, grande densità e attenzione massima in fase di non possesso su entrambi i fronti. Ripresa con Leao e Giroud gettati nella mischia da PIoli, idem il match winner Pulisic tenuto a riposo nel primo tempo. Maignan compie una parata fenomenale su tiro dal limite di Dragusin deviato da Reihnders, poi Pulisic trova in girata (proteste per un ticco sospetto di braccio dopo ottimo stop a seguire) il vantaggio milanista a tre minuti dal novantesimo. Uscita pericolosa col ginocchio alto di Maignan su Ekuban lanciato a rete, rosso per il portiere del Milan che insieme a Theo Hernandez, ammonito, salterà il big match di San Siro contro la Juventus dopo la sosta. Pioli non ha più sostituzioni: tra i pali va Giroud. Traversa del Genoa, deviazione di Tomori su punizione di Gudmundsson, poi il centravanti si esalta nelle vesti di estremo difensore. Uscita bassa coraggiosa sui piedi di Ekuban e pallone abbrancato in due tempi, rosso anche a Martinez nel finale in casa Genoa, Dopo quasi nove minuti di recupero, il triplice fischio dell'arbitro suggella la vittoria pesantissima del Milan che stacca l'Inter e chiude da capolista solitaria prima della sosta per glii impegni delle Nazionali.