Bologna-Milan 0-2: Pulisic e Giroud show, Pioli ok alla prima di A. Thiago Motta ko

Vittoria doveva essere e vittoria è stata alla prima di Serie A. Le conferme Leao e Theo Hernandez, le firme d'autore di Giroud e Pulisic, la prestazione super del neo arrivato Reijnders. Bis servito al Bologna da un Milan convinto e convincente. Elettrico, fluido e frizzante come non lo si vedeva da tempo. Sono tre punti di fondamentale rilevanza sul piano numerico e psicologico, raccolti da una società come quella meneghina, desiderosa di tornare a vincere in Italia. Un successo fondamentale per la squadra di Pioli, a tratti spettacolare nel rettangolo verde del Bologna. Quest'ultima, contendente mirabile per coralità, coraggio ed organizzazione. Al contempo povero di individualità di livello - eccetto Riccardo Orsolini - per recuperare il Diavolo nella ripresa.