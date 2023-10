Genoa-Milan, probabili formazioni: Florenzi e Adli dal 1′, riposa Giroud

Reduce dal pari subito in rimonta in casa dell'Udinese, i rossoblù - quattordicesimi in classifica a quota 8 punti - cercano la terza vittoria in campionato. La formazione rossoblù torna alla difesa a 4, con Messias sulla destra del centrocampo. Gilardino fa rifiatare Retegui, schierando davanti Malinovskyi alle spalle di Gudmundsson.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV

La sfida Genoa-Milan, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, sarà visibile in diretta streaming - per gli utenti abbonati - in esclusiva su DAZN e Sky (canale 201) e in streaming su Now e SkyGo.