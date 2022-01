Acr Messina, il club siciliano è in vendita: c’è anche Follieri alla finestra

Il noto imprenditore originario di Foggia già in passato ha provato ad acquistare le quote di Foggia, Palermo e Catania

"Il Messina è in vendita, c'è Follieri alla finestra". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul futuro del club siciliano. Mentre gli uomini di Ezio Raciti si apprestano a tornare in campo per proseguire la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Virtus Francavilla, il mercato è rimasto bloccato dopo l'arrivo del difensore ex Palermo, Antony Angileri.