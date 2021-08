Cessione Palermo, la nota di Follieri: “Disatteso termine perentorio”

Il noto imprenditore foggiano ha presentato un'offerta ufficiale alla banca d'affari per l'acquisizione delle quote del Palermo

Il nuovo interesse a rilevare l'intero pacchetto azionario del Palermo arriva da un gruppo straniero, con consulente Pietro Lo Monaco, guidato da Raffaello Follieri. Il noto imprenditore originario di Foggia, che già in passato aveva provato per ben due volte ad acquistare le quote dell'U.S. Città di Palermo, avrebbe presentato un'offerta alla banca d'affari. Tuttavia, da Lazard non è arrivato il cosiddetto via libera.