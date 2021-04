Australia, il CT Arnold a cuore aperto: “Spero che l’Argentina porti Messi alle Olimpiadi di Tokyo 2022”

Spero che l’Argentina porti Messi

Secondo quanto riportato dall’Olé, sono state queste le parole di Graham Arnold, commissario tecnico della Nazionale australiana Under 23. Nei giorni scorsi, infatti, è stata sorteggiata la fase a gironi dei Giochi Olimpici di Tokyo 2022. La Nazionale argentina Under 23 farà parte del gruppo C insieme a Spagna, Egitto e Australia. “Non siamo più il ‘gruppo della morte’. È un gruppo dei sogni. Questo è quello che sogni nel calcio mondiale in questi tipi di tornei. I giocatori sanno quello che vogliono. Non potrei essere più felice con il sorteggio. E’ una grande opportunità per i calciatori più giovani di mettersi in mostra sul palco per dimostrare davvero quanto valgono”, ha dichiarato Graham Arnold.

Il Ct australiano, scherzando, ha poi parlato anche del 10 in forza attualmente al Barcellona: “Spero che l’Argentina porti Lionel Messi!”. Sarebbe un onore, dunque, per Graham Arnold avere la possibilità di affrontare un campione come la Pulga.

