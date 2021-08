SportMediagol, 1a puntata: conduce Marco Capone voce di Eleven Sports

La trasmissione incentrata sui rosanero andrà in diretta ogni settimana dagli studi Mediagol e sarà impreziosita dai diritti nazionali digital della Lega Pro del Palermo FC, per tutto il campionato di Serie C 2021-2022

Prima vittoria in campionato per il Palermo e prima puntata di SportMediagol, la rinnovata trasmissione post-partita con sintesi, interviste, spazio per i tifosi e tanto altro. Nella puntata di oggi, parleremo della gara disputata e vinta dai rosanero contro il Latina per 2-0 con un ospite d'eccezione: in collegamento video ci sarà il giocatore del Palermo, Gregorio Luperini.

In studio, la conduzione sarà affidata alla voce delle telecronache del Palermo su Eleven Sports, Marco Capone, e alla #LadyMediagol e influencer, Giulia Anello.

All'interno della puntata, siparietto con i comici Chris Clun e Simone Riccobono, e lo streamer stella di Twitch Davide "Kun Dispa" Di Sparti, ieri presenti allo stadio "Renzo Barbera".

Vi aspettiamo ogni settimana su Mediagol con la nostra diretta! Andiamo in onda su Facebook, su Twitch, su YouTube e sul nostro sito.