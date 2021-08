Lega Pro, a Mediagol i diritti nazionali digital del Palermo FC

Riparte la stagione web-televisiva di Mediagol con grandi novità

Per tutto il campionato di Serie C, stagione 2021/22 , i tifosi potranno trovare su Mediagol le immagini salienti delle partite del Palermo FC .

Mediaeditors , società editrice di Mediagol.it , ha acquisito il pacchetto nazionale digital della Lega Pro che consentirà di arricchire le trasmissioni del palinsesto web-televisivo con le immagini dei match e i gol del club rosanero che saranno mandate in onda sul sito e sui social .

“La prossima stagione calcistica - afferma William Anselmo, direttore di Mediagol - si prospetta di altissimo livello, con la presenza delle tre siciliane Palermo, Catania e Messina. Durante il ritiro estivo dei rosanero in Campania abbiamo riscontrato grande e ritrovato interesse da parte dei tifosi e degli inserzionisti e abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo per acquisire i diritti per gli highlights. Investiamo da sempre sulla qualità e sulla tecnologia, ma soprattutto sui nostri giovani talenti”.