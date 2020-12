Maradona, Raffaella Carrà: “Cavallo pazzo, ma di razza. Il Festival di Sanremo e la cena con Diego e Mina. Non poteva usare il preservativo?”

Lo scorso 25 novembre il mondo del calcio ha dovuto dire addio a Diego Armando Maradona.

Il ‘Pibe de Oro’ è scomparso all’età di 60 anni in seguito ad alcune complicazioni respiratorie presso la propria abitazione situata a Tigre (Argentina). Da quel momento sulla leggenda del calcio mondiale e la sua vita sono stati raccontati una serie infinita di aneddoti trasversali, a volte controversi e non sempre lodevoli. . A tracciare un ritratto di Diego denso di ricordi intensi e particolari è stata la nota cantante e showgirl, Raffaellà Carrà, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al settimanale Sette.

“Maradona? Un grande dolore. Io che non amo fare i video per gli amici, avevo fatto un’eccezione e ho girato un breve filmato per i suoi sessant’anni. Gliel’hanno mandato e mi hanno detto che si è commosso nel vederlo. Eravamo davvero amici. Era un mascalzone, ma generosissimo, capace di slanci incredibili nonostante la sua vita pericolosa tra droga e alcol. Una sera del 2001 è venuto a cena a casa mia, a Roma, era con Mina. Io dovevo presentare Sanremo e Diego mi disse ‘Voglio fare Sanremo con te’. Gli ho risposto ‘Diego, tu in questo momento sei stato fermato all’aeroporto perché hai problemi con l’Agenzia delle Entrate in Italia, e vuoi fare Sanremo? Io sarei felice, per me sarebbe un colpaccio, ma lo dico per il tuo bene: non guadagni una lira, ti prenderà tutto lo Stato e la stampa ti massacrerà’. E lui come un bambino ha replicato ‘Davvero? Ma non è stata colpa mia!’. È andato via come un cane bastonato. Io davvero lo feci per lui: sarebbe stato certo meglio avere Maradona che Ceccherini. Ora purtroppo partirà la telenovela dell’eredità. Ma dico io, benedetto uomo, non poteva usare il condom? Continuano a venire fuori figli illegittimi. Che cavallo pazzo Diego, ma di razza. Pura“.

